Дмитриев: экономика РФ позволяет отстраивать партнерство с глобальным Югом

Глава Российского фонда прямых инвестиций подчеркнул, что глобальный Юг является основой многополярного мира, тогда как западный мир теряет свою роль

Редакция сайта ТАСС

СОЧИ, 1 октября. /ТАСС/. Сильная экономика РФ дает возможность отстраивать созидательное партнерство со странами глобального Юга, а также смотреть на партнерства и с некоторыми странами Запада. Такое мнение журналистам высказал специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев на полях ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Сильное макроэкономическое состояние российской экономики дает нам возможность отстраивать хорошее, созидательное партнерство со странами глобального Юга и смотреть на партнерства в том числе и с некоторыми странами Запада", - указал он.

Дмитриев подчеркнул, что глобальный Юг является основой многополярного мира, тогда как западный мир теряет свою роль.