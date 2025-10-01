Лавров: РФ рассчитывает на продолжение благоприятствования частным инвестициям в Абхазии

Глава МИД РФ напомнил, что республику несколько раз посещал первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко

Редакция сайта ТАСС

© Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

СОЧИ, 1 октября. /ТАСС/. РФ рассчитывает, что на фоне роста турпотока в Абхазию в республике продолжится работа по модернизации сервиса и созданию благоприятных условий для частных инвестиций. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на переговорах с коллегой из Абхазии Олегом Барцицом.

Российский министр отметил, что Абхазию несколько раз посещал первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. "Я с ним разговаривал. Он дает очень высокую оценку ходу реализации совместных проектов, о которых договорились президенты [Владимир] Путин и [Бадра] Гунба. Речь, в частности, о реконструкции объектов городской транспортной социальной инфраструктуры, реновации мемориальных памятников и других важных начинаниях", - отметил Лавров.

"Мы весьма удовлетворены, что эта деятельность уже дает позитивный результат и способствует укреплению вашей экономики и нашей дружбы. И, кстати, способствует улучшению качества жизни и отдыха в Абхазии. Хорошим примером могут послужить данные туристической индустрии о росте турпотока в Абхазию из России по сравнению с прошлым годом на 20%. И рассчитываем, что работа по модернизации сервиса, созданию благоприятных условий для частных инвестиций в страну продолжится", - подчеркнул российский министр.