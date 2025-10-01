Глава Минстроя отметил важность работы с молодыми кадрами в строительстве

Всего в стройотрасли РФ заняты почти 13 млн человек, отметил Ирек Файзуллин

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 октября. /ТАСС/. Работа с молодыми кадрами имеет важное значение для стройотрасли России, Минстрой РФ активно развивает это направление. Об этом рассказал в ходе XII Международного строительного форума и выставки 100+ TechnoBuild министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.

"Минстрой РФ проводит огромную работу с молодежью - 12 регионах страны проходит федеральный отраслевой молодежный форум для молодых специалистов в строительной отрасли. Мы один из немногих органов исполнительной власти, который имеет детский общественный совет", - сказал он.

По словам министра, в стройотрасли РФ заняты почти 13 млн человек.

XII Международный строительный форум и выставка 100+ TechnoBuild проходят в Екатеринбурге с 30 сентября по 3 октября. В деловой программе запланировано более 200 сессий и 13 профильных форумов. Кроме того, состоится двухдневный марафон для риэлторов "100+ Недвижимость" и масштабный архитектурный марафон. На выставке представлены стенды и арт-объекты производителей и поставщиков материалов, технологий и оборудования, а также компаний, представляющие BIM-проектирование и цифровые технологии, девелопмент и архитектуру, дизайн интерьеров.