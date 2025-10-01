Почти 70 петербургских компаний присоединились к проекту "Производительность труда"

Благодаря участию в проекте предприятия получают комплексный производственный консалтинг, отметил руководитель администрации губернатора Петербурга Валерий Москаленко

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 октября. /ТАСС/. Почти 70 петербургских компаний присоединились к федеральному проекту "Производительность труда" с начала 2025 года, сообщил руководитель администрации губернатора Петербурга Валерий Москаленко в Telegram-канале.

"С 2019 года более 380 петербургских предприятий уже прошли эту "перезагрузку". Только в этом году к проекту присоединились 69 компаний. Благодаря участию в проекте предприятия получают комплексный производственный консалтинг. Эксперты вместе с сотрудниками ищут, где теряется время, где есть лишние движения, и где можно работать проще и быстрее. То есть помогают бесплатно найти точки роста, оптимизировать процессы и обучить сотрудников", - написал он.

Москаленко отметил, что петербургские предприятия активно участвуют в федеральном проекте "Производительность труда", направленном на создание условий для роста производительности труда и внедрения методов бережливого управления и производства в базовых несырьевых отраслях экономики. В среднем у участников проекта по улучшаемым процессам время их протекания снизилось на 30%, выработка увеличилась на 42%, а доля незавершенного производства снизилась до 35%.

В Петербурге оператором федерального проекта является Региональный центр компетенций. Участвовать в проекте могут коммерческие организации из базовых несырьевых отраслей: обрабатывающая промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт, туризм и др. Выручка предприятия должна быть от 400 млн рублей, а для сферы туризма - от 180 млн рублей.