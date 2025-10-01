Эксперт Короленко: в России превалирует наличный рынок обмена криптовалют

Исполнительный директор Cifra Markets также рекомендовал использовать исключительно легальную инфраструктуру для вывода средств

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Наличный рынок обмена криптовалют в России превалирует и не все обменные пункты в "Москва-Сити" прекратили работу. Такое мнение ТАСС высказал исполнительный директор Cifra Markets Алексей Короленко.

"Не все обменники в "Сити" прекратили работу, потому что их на самом деле огромное количество, и даже утверждать о том, что прямо все прекратили работу, просто невозможно, потому что невозможно собрать информацию о каждом обменнике. Но да, действительно, крупнейшие, особенно которые были фигурантами новостей, про них можно говорить однозначно", - подчеркнул эксперт.

При этом, по его оценке, наличный рынок обмена криптовалют в России превалирует. "В объеме это от нескольких сотен до нескольких миллиардов долларов ежедневно, сколько приходится на "Москва-Сити", опять же, тоже сложно сказать. Что нужно понимать, что "Москва-Сити" - это ключевой хаб, через который проходит львиная доля всего серого оборота криптовалюты", - добавил он.

Короленко также рекомендовал использовать исключительно легальную инфраструктуру для вывода средств. "Пользоваться только тем, что разрешено законодательно. И тем, что гарантирует вам прозрачность и безопасность", - заключил эксперт.