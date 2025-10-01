В Москве начала работу платформа, которая объединила сезонные проекты столицы

На ней также представлены результаты сотрудничества компаний с городом в рамках прошедших проектов

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Платформа со всеми сезонными и тематическими возможностями партнерства для бизнеса, в том числе проектами "Лето в Москве" и "Зима в Москве", начала работу для столичных предпринимателей. Об этом сообщается официальном портале мэра и правительства столицы.

"Раздел "Время возможностей для бизнеса", доступный круглый год, появился на портале mos.ru. Чтобы получить доступ ко всем сезонным и тематическим инициативам столицы, достаточно заполнить одну заявку. Теперь компании могут планировать работу и интеграции с городскими проектами системно и заранее, вне зависимости от времени года", - говорится в публикации.

Отмечается, что благодаря новому разделу компании смогут подобрать вариант для сотрудничества по своим запросам.

После того, как предприниматель оставит заявку, с ним свяжутся организаторы. На платформе представлены также результаты сотрудничества компаний с городом в рамках прошедших проектов.