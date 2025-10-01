ФАС завела дела в отношении двух дистрибьюторов ретейлера "Светофор" в Москве



МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба РФ возбудила дела в отношении двух дистрибьюторов торговой сети "Светофор" в Москве, сообщила пресс-служба ФАС.

"ФАС возбудила дела в отношении двух дистрибьюторов "Светофора" в Москве. Логистические компании установили для поставщика условия, при которых оплата товара производится только после его продажи розничным магазином", - говорится в сообщении.

Дела возбуждены в отношении ООО "Альфа экспорт" и ООО "МоскваТрейд". В договорах с волгоградским поставщиком меда ООО "Южная пищевая компания" организации установили фактически неограниченные сроки оплаты товаров, в то время как по закону о торговле максимальный срок оплаты продуктов питания длительного хранения (более 30 дней) не должен превышать 40 календарных дней, отметили в службе

Как констатировали в ФАС, такое условие вынуждает поставщика привлекать дополнительные средства, что может увеличить его кредитную нагрузку, отпускные и розничные цены. Если нарушение подтвердится, московское управление ФАС предпишет организациям устранить его и привлечет к административной ответственности в соответствии с КоАП РФ.

Ранее в связи с поступлением большого количества жалоб от поставщиков ФАС России поручила своим территориальным органам проверить дистрибьюторов торговой сети "Светофор" на предмет соблюдения требований торгового законодательства. В настоящее время в результате проверок возбуждено 27 дел, девять из них уже рассмотрено, организациям выданы предписания об устранении нарушений. В большинстве случаев они исполняют эти предписания и отказываются от дальнейшей реализации недобросовестных практик, добавили в антимонопольной службе.