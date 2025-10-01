Объем сделок с бумагами компаний РФ на СПБ бирже в сентябре снизился на 21,67%

Показатель составил 139,57 млрд рублей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Стоимостной объем сделок с ценными бумагами российских компаний на СПБ бирже по итогам сентября снизился на 21,67% по сравнению с августом и составил 139,57 млрд рублей, говорится в сообщении торговой площадки.

При этом показатель в 44 раза превышает результаты сентября 2024 года.

Доля торгов по выходным дням составила 3,08% (4,3 млрд рублей) от общего объема торгов за месяц.

Среднедневной объем торгов в будние дни в сентябре составил 6,15 млрд рублей (-22,32% к августу), с учетом выходных - 4,98 млрд рублей (-16,2%).

Участники торгов в сентябре заключили 60,67 млн сделок, что в 1,9 раза больше, чем в августе.

Количество активных счетов инвесторов в режиме основных торгов увеличилось в 2,1 раза - до 1,62 млн.

В информационной системе СПБ биржи размещены 14 выпусков ЦФА на сумму 6,99 млрд руб. (в 1,5 раза больше, чем в августе).