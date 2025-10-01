В продаже появилась обновленная коллекция одежды с цитатами Путина

Наибольшим спросом пользуется мерч с цитатой "Вот мы с вами - команда, и вся страна сегодня у нас одна команда"

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Коллекция одежды с высказываниями президента России Владимира Путина пополнилась новыми экземплярами, в том числе по следам саммита на Аляске. Наибольшим же спросом пользуется мерч с цитатой "Вот мы с вами - команда, и вся страна сегодня у нас одна команда", выяснил корреспондент ТАСС.

Тематический мерч представлен в универмаге Национального центра "Россия" и пользуется спросом как у граждан РФ, так и у иностранцев.

В беседе с ТАСС продавец-консультант Анастасия Макарова рассказала, что коллекция пополнилась одеждой с такими цитатами, как "В душе каждый стремится к успеху", "Россия - это люди, а не просто территория", "Вот элита - те, кто Родину защищает", "А мы, безусловно, нация победителей".

Спросом пользуется и футболка с цитатой "Next time in Moscow", которую глава российского государства произнес на Аляске во время пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом.

По-прежнему популярна толстовка из старой коллекции с высказываниями Путина про новый российский ракетный комплекс: "Баллистическая ракета "Орешник" является гарантом суверенитета России".

Иностранцы чаще всего покупают одежду с цитатами "Главное - добиться результата", "Надо обязательно смотреть в будущее", "Нравится, не нравится - терпи, моя красавица!". Одежда представлена в цветах российского триколора, а также в черном цвете. Количество желающих приобрести одежду среди женщин и мужчин одинаковое, также ее покупают детям.