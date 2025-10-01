В Абхазию по "единому" билету в сезон приехали более 5 тыс. пассажиров

География перевозок охватила Гагру, Пицунду, Гудауту, Новый Афон и Сухум

СУХУМ, 1 октября. /ТАСС/. Перевозки по "единому" билету в Абхазию в 2025 году завершены, в туристический сезон этой возможностью воспользовались более 5 тыс. пассажиров, сообщает Минтранс России.

"30 сентября АНО "Единая транспортная дирекция" Минтранса России завершила прямые смешанные (мультимодальные) перевозки в Республику Абхазия по "единому" билету, включающему комбинацию транспорта "поезд +автобус" и "самолет+автобус". За туристический сезон более 5 тыс. пассажиров воспользовались возможностью комфортного путешествия в популярные курортные города Абхазии", - говорится в сообщении.

География перевозок охватила пять ключевых направлений: Гагру, Пицунду, Гудауту, Новый Афон и Сухум. Отмечается, что Пицунда стала самым популярным направлением - ее посетили 42% пассажиров, интерес к курорту связан с его пляжами, историческими памятниками и развитой инфраструктурой. Гагра заняла второе место (30 % пассажиров), привлекая гостей своими живописными набережными, субтропическим парком и активной курортной жизнью. В основном туристы отправлялись в Абхазию через железнодорожный вокзал Адлера - 94% пассажиров.

"Единый" билет позволил путешественникам существенно упростить процесс планирования поездки благодаря ряду преимуществ: единый транспортный документ на весь маршрут поездки с учетом всех видов транспорта; гарантированность перевозки по всему пути следования; максимально удобная стыковка между рейсами - сокращение времени, расстояния и количества пересадок; единоразовая оплата всего маршрута; обеспечение круглосуточного сопровождения пассажиров по отработанному Единой транспортной дирекцией стандарту и обеспечение безопасной перевозки пассажиров", - сообщает Минтранс РФ.

На сегодняшний день прямые смешанные (мультимодальные) перевозки пассажиров также осуществляются в один из городов Золотого кольца России - Суздаль, на побережье Балтийского моря Калининградской области, в живописные города Белозерск и Кириллов Вологодской области, в города Удмуртской Республики, на горнолыжный курорт Шерегеш Кемеровской области, от аэропорта Горно-Алтайска до самых крупных санаториев Белокурихи и от международного аэропорта Махачкалы (Уйташ) до центра города.

В декабре возобновятся перевозки по "единому" билету на горнолыжные курорты Северного Кавказа (Приэльбрусье, Домбай, Архыз) на зимний сезон 2025-2026 годов.