На ЗАЭС сообщили о достаточном количестве средств для обеспечения безопасности

В сообщении подчеркивается, что ситуация на станции под контролем

Редакция сайта ТАСС

Запорожская АЭС © Алексей Коновалов/ ТАСС

МЕЛИТОПОЛЬ, 1 октября. /ТАСС/. Достаточное количество сил и средств задействовано на Запорожской АЭС для поддержания ее безопасного состояния, учитывая, что станция с 23 сентября запитана от резервных дизель-генераторов из-за поврежденной обстрелом ВСУ последней линии внешнего энергоснабжения. Об этом сообщил директор ЗАЭС Юрий Черничук.

"На ЗАЭС задействовано достаточное количество сил и средств, необходимых для поддержания и обеспечения безопасного состояния АЭС. У нас достаточный запас топлива для поддержания генераторов в рабочем состоянии", - приводятся слова Черничука в Telegram-канале ЗАЭС.

В сообщении подчеркивается, что ситуация на Запорожской АЭС под контролем. Станция в постоянном режиме информирует МАГАТЭ о текущей обстановке. Персонал станции постоянно контролирует параметры безопасности. Радиационная обстановка на промплощадке ЗАЭС и прилегающей территории остается в норме, никаких изменений не зафиксировано.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что безопасность Запорожской АЭС надежно обеспечивается Россией. Москва также находится в постоянном контакте с МАГАТЭ по вопросам ситуации на станции. Кроме того, он назвал глупыми утверждения Владимира Зеленского, будто РФ наносит ущерб Запорожской АЭС. Он подчеркнул, что атомная станция - российская, и атакует ее как раз-таки Украина.

Ранее Зеленский выступил с утверждением, будто один из питающих ЗАЭС резервных генераторов вышел из строя, и бездоказательно обвинил в этом Россию, якобы обстреливающую собственный ядерный объект. На станции ТАСС опровергли заявление Зеленского, отметив, что на данный момент задействована только часть из генераторов, необходимости в использовании всех нет.

В результате обстрелов со стороны ВСУ 23 сентября была повреждена последняя линия внешнего энергоснабжения ЗАЭС. Станция переведена на питание от дизель-генераторов. Это стало десятым подобным инцидентом с начала украинского конфликта. На ЗАЭС ранее сообщали, что проведение восстановительных работ на поврежденной линии пока невозможно из-за непрекращающихся обстрелов со стороны украинских войск. При этом функции охлаждения ядерного топлива в бассейнах выдержки и реакторах выполняются в полном объеме.