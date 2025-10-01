"Сибур" выплатит дивиденды за I полугодие в 4,43 рубля на акцию

Датой, на которую составляется список акционеров, имеющих право на получение дивидендов, установлено 6 октября

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Акционеры "Сибура" утвердили выплату дивидендов по итогам января - июня 2025 года в размере 4,43 руб. на акцию, или 11,2 млрд руб. в сумме, следует из сообщения компании.

Датой, на которую составляется список акционеров, имеющих право на получение дивидендов, установлено 6 октября.

Таким образом, с учетом выплаченных дивидендов за первый квартал на сумму 10,55 млрд рублей. (4,17 руб. на акцию) "Сибур" суммарно по результатам шести месяцев 2025 года направит на выплату дивидендов 8,6 рублей на одну обыкновенную акцию, или 21,75 млрд рублей суммарно.

Дивидендная политика "Сибура" предполагает минимальный размер дивидендных выплат в 30% от скорректированной чистой прибыли по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). При решении о рекомендации дивидендов акционерам "Сибура" совет директоров холдинга принимает во внимание операционные и финансовые результаты, прогнозы работы компании (включая операционный денежный поток, EBITDA, размер чистой прибыли, объем реализации инвестиционной программы и величину долговой нагрузки).

О компании

"Сибур" - крупнейшая вертикально интегрированная газоперерабатывающая и нефтехимическая компания России, объединяющая ряд производственных площадок в различных регионах РФ. Компания реализует продукцию потребителям в топливно-энергетическом комплексе, автомобилестроении, строительстве, производстве товаров повседневного спроса, химической и других отраслях.

Согласно последним доступным данным на начало 2022 года, доли акционеров в "Сибуре" распределялись следующим образом: крупнейшим акционером "Сибура" являлся Леонид Михельсон (30,6%), за ним следовали акционеры "Таифа" (15%), бизнесмен Геннадий Тимченко (14,5%), бывший и действующий менеджмент (12,3%), "Согаз" (10,6%), Sinopec и Фонд шелкового пути (по 8,5%).