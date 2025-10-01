Европейский инвестиционный банк выделит Киеву кредит в €300 млн на закупку газа

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) выделит украинской компании "Нафтогаз" кредит в размере €300 млн на закупку газа для предстоящего отопительного сезона. Об этом сообщили в пресс-службе "Нафтогаза".

"Группа "Нафтогаз" подписала историческое кредитное соглашение с Европейским инвестиционным банком на €300 млн. Средства пойдут на закупку газа для формирования долгосрочных запасов и обеспечения стабильного газоснабжения украинцев во время зимы", - говорится в сообщении на сайте компании.

Уточняется, что по условиям соглашения "Нафтогаз" обязуется реинвестировать эквивалентную кредиту сумму в проекты по возобновляемой энергетике и декарбонизации. Документ был подписан в присутствии министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексея Соболева и еврокомиссара по вопросам расширения Марты Кос во время ее визита в Киев.

За прошлый отопительный сезон Украина выкачала из своих хранилищ практически весь газ, включая технический, который необходим для поддержания давления в трубе. А после решения Киева с 1 января не продлевать соглашение с "Газпромом" и остановки транзита российского газа в Европу через газотранспортную украинскую систему "Нафтогаз" начал наращивать импорт газа из стран Евросоюза по высоким рыночным ценам. Отопительный сезон был завершен раньше срока.

В начале сентября член профильного комитета Верховной рады Сергей Нагорняк сообщал, что Киеву необходимо изыскать более €2,5 млрд на закупку 5,5 млн куб. м газа, чтобы обеспечить прохождение предстоящего сезона. "Нафтогаз", по его словам, "ходит с протянутой рукой по всему миру".