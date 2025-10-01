Новак: Россия увеличит выпуск топлива за счет новых мощностей на НПЗ

Вице-премьер РФ также сообщил, что для этого модернизируются заводы

СОЧИ, 1 октября. /ТАСС/. Россия нарастит производство топлива за счет новых мощностей на нефтеперерабатывающих заводах, заявил вице-премьер РФ Александр Новак журналистам в кулуарах ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".

"У нас модернизируется ряд заводов. В этом году, в следующем году будут вводиться в эксплуатацию модернизированные заводы, которые, в соответствии с программой модернизации, реализуются с государственной поддержкой. Это тоже дает нам дополнительные объемы для обеспечения внутреннего рынка", - сказал Новак.