Politico: ЕК собирает данные о тратах на соблюдение закона о цифровых услугах ЕС

По информации издания, письмо с соответствующим требованием было разослано 19 сентября крупным онлайн-платформам и компаниям, которые разрабатывают поисковые системы

Редакция сайта ТАСС

БРЮССЕЛЬ, 1 октября. /ТАСС/. Европейская комиссия (ЕК) запрашивает у технологических компаний информацию о затратах на соблюдение закона ЕС о цифровых услугах (Digital Services Act, DSA). Об этом сообщило европейское издание Politico со ссылкой на анкету, разосланную компаниям.

По его данным, письмо было разослано 19 сентября крупным онлайн-платформам и компаниям, которые разрабатывают поисковые системы. В анкете фирмам предлагалось оценить, сколько они тратят на контроль за IT-сферой, например на установку инструментов мониторинга для отслеживания количества активных пользователей, а также на поставщиков услуг и персонал. Отмечается, что запрос касается как единовременных расходов, так и постоянных трат.

В необязательной части анкеты предлагалось дать оценку основным факторам, влияющим на различные расходы.

Закон ЕС о цифровых услугах вступил в силу в августе 2023 года. Он заметно усилил контроль над 19 платформами, в том числе Facebook и Instagram (запрещены в России, принадлежат корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской), AliExpress, Amazon Store, AppStore, Booking и другими. Если компании не будут соблюдать закон, то им грозит штраф до 6% глобальной выручки.

===========

Решением Тверского районного суда Москвы от 21 марта 2022 г. компания Meta Platforms Inc., которой принадлежат Facebook и Instagram, признана экстремистской. Ее деятельность в России запрещена.