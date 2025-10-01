Греф назвал арабский фонд "Мубадала" крупнейшим иностранным акционером Сбера
Редакция сайта ТАСС
12:35
МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Суверенный инвестиционный фонд Объединенных Арабских Эмиратов Mubadala Investment Company ("Мубадала инвестмент кампэни") является крупнейшим иностранным акционером Сбера, сообщил глава банка Герман Греф журналистам в кулуарах Moscow Startup Summit.
"Наш самый крупнейший иностранный акционер - это фонд "Мубадала" из Объединенных Арабских Эмиратов. Мы очень благодарны им за то, что они остаются нашими инвесторами. Я надеюсь, они не пожалели и никогда не пожалеют, что они в нас проинвестировали, потому что Сбер растет очень динамично", - сказал он.
Контрольный пакет акций Сбербанка находится у правительства РФ, ему принадлежит 50% плюс одна акция в уставном капитале.