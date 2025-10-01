Решетников: период охлаждения экономики будет продолжаться еще какое-то время

Рано или поздно он закончится, отметил министр экономического развития России

Редакция сайта ТАСС

Министр экономического развития РФ Максим Решетников © Петр Ковалев/ ТАСС

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Период охлаждения российской экономики будет продолжаться еще какое-то время, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников на заседании программной комиссии "Единой России".

"Понятно, что ситуация сейчас непростая. Разумеется, период охлаждения экономики будет продолжаться какое-то время, но он рано или поздно закончится", - сказал министр.

Ранее Минэкономразвития понизило прогноз роста ВВП России в 2025 году с 2,5% до 1%, а в 2026 году - с 2,4% до 1,3%.