Оборот розничной торговли в России в августе вырос на 2,8%

Он достиг 5,35 трлн рублей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Оборот розничной торговли в России в августе 2025 года вырос на 2,8% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года - до 5,35 трлн рублей, в январе - августе - на 2,2% в годовом сопоставлении, до 39,4 трлн рублей, следует из данных Росстата.

Оборот розничной торговли в августе на 96,5% формировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность вне рынка. Доля розничных рынков и ярмарок составила 3,5% (в августе 2024 года - 96% и 4% соответственно).

По данным ведомства, в августе 2025 года в структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий составил 46,9%, непродовольственных товаров - 53,1% (в августе 2024 года - 46,3% и 53,7% соответственно).