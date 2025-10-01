В России могут лишить льгот по НДС обслуживание банковских карт

Окончательное решение будет принято после прохождения всех законодательных процедур

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. В российском законодательстве могут измениться налоговые условия для банковских операций с платежными картами. Соответствующие поправки подготовлены правительством РФ и проходят обсуждение. Это следует из поправок в Налоговый кодекс, размещенных в базе данных нижней палаты парламента.

Согласно действующим нормам, операции по обслуживанию банковских карт освобождены от налога на добавленную стоимость. Эта льгота закреплена в Налоговом кодексе наряду с другими банковскими операциями.

В новой редакции Налогового кодекса предлагается исключить обслуживание банковских карт из перечня необлагаемых НДС операций. Это означает, что эти банковские услуги могут перейти в категорию облагаемых стандартной ставкой налога. Окончательное решение будет принято после прохождения всех законодательных процедур.