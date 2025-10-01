Акционеры "Полюса" одобрили дивиденды за I полугодие в 70,85 рубля на акцию

Дата, на которую определяются имеющие право на получение дивидендов лица, - 13 октября

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Акционеры "Полюса" утвердили дивиденды за I полугодие 2025 года в размере 70,85 рубля на акцию, следует из сообщения компании на сайте раскрытия информации.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 13 октября.

Совет директоров золотодобытчика в начале 2025 года пересмотрел дивидендную политику, сохранив при этом цель по выплате дивидендов в 30% от показателя EBITDA. "Полюс" по итогам I полугодия 2025 года увеличил скорректированный показатель EBITDA на 32%, до рекордных $2,7 млрд.

"Полюс" занимает второе место среди крупнейших золотодобывающих компаний мира по запасам золота и входит в пятерку мировых лидеров по объему производства золота. Основные производственные объекты компании расположены в Сибири и на Дальнем Востоке: на территории Красноярского края, Иркутской и Магаданской областей, а также Республики Саха (Якутия). Основной акционер "Полюса" - МКАО "Вандл холдингс лимитед" с долей 46,35%.