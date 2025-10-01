"Дочка" "Газпром нефти" исполнила предупреждение ФАС по ценам на тюменских заправках

После этого на некоторых АЗС снизились цены

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Компания "Газпромнефть - региональные продажи" исполнила предупреждение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) и установила одинаковые цены на топливо на всех заправках в Тюменской области, в результате чего на ряде АЗС цены снизились, говорится в сообщении ФАС.

Ранее "Газпромнефть - региональные продажи" установила разные цены на топливо на отдельных АЗС без экономически или технологически обусловленных причин. При этом компания занимает доминирующее положение на рынке бензинов АИ-92, АИ-95 и дизельного топлива в границах Тюмени и Тюменского района.

"Тюменское УФАС России выдало организации предупреждение. Компания исполнила его и установила одинаковые цены на топливо на всех заправках в регионе. В результате на АЗС «Газпромнефть - региональные продажи» в Тюмени снизились цены на топливо: АИ-92 - на 12 АЗС, АИ-95 - на 15 АЗС, ДТ - на 10 АЗС", - отметили в ФАС.

Ведомство продолжает следить за ситуацией на топливном рынке.