В Белоруссии билеты на поезда в РФ можно будет купить за 90 дней до отправления

Замгендиректора холдинга "Российские железные дороги" Иван Колесников сообщал об аналогичном решении российской стороны

Редакция сайта ТАСС

МИНСК, 1 октября. /ТАСС/. Белорусская железная дорога (БЖД) увеличила с 60 до 90 суток период, за который заранее можно купить билеты на поезда, курсирующие в белорусско-российском сообщении. Об этом проинформировала пресс-служба БЖД.

"В целях улучшения качества обслуживания пассажиров и обеспечения заблаговременного планирования поездок Белорусской железной дорогой совместно с ОАО "РЖД" принято решение об увеличении с 1 октября 2025 года срока предварительной продажи проездных документов на международные поезда в сообщении Беларусь - Россия - Беларусь с 60 до 90 суток до отправления поезда", - говорится в сообщении в Telegram-канале.

В конце августа замгендиректора холдинга "Российские железные дороги" Иван Колесников сообщил об аналогичном решении российской стороны.