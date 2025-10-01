"Газпром нефть" выплатит дивиденды за I полугодие в размере 17,3 рубля на акцию

Такое решение было принято на заочном собрании акционеров

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Собрание акционеров "Газпром нефти" одобрило выплату дивидендов по итогам первого полугодия 2025 года в размере 17,3 рублей на одну обыкновенную акцию. Об этом говорится в сообщении компании на сайте раскрытия информации.

Собрание акционеров прошло в заочной форме. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 13 октября 2025 года.

Дивидендная политика компании подразумевает выплату акционерам дивидендов в размере не менее 50% от чистой прибыли по МСФО.

Основным акционером "Газпром нефти", по последним открытым данным, является "Газпром", который контролирует 95,68%. Остальная доля распределена между миноритарными акционерами - физическими и юридическими лицами.