Белоруссия и РФ подписали программу сотрудничества в сфере неатомных проектов

МИНСК, 1 октября. /ТАСС/. Белоруссия и Россия подписали комплексную программу сотрудничества в области атомных неэнергетических и неатомных проектов на период 2025 - 2027. Об этом сообщил Государственный комитет по науке и технологиям республики в Telegram-канале.

С российской стороны подпись под документом поставил генеральный директор Росатома Алексей Лихачев, с белорусской - председатель комитета Сергей Шлычков.

Как отметили в белорусском ведомстве, документ стал логическим продолжением на ближайшие несколько лет ранее реализованной комплексной программы. Он развивает положения меморандума между правительствами двух стран об углублении стратегического сотрудничества в области использования атомной энергии в мирных целях и смежных высоких технологий.

В пресс-службе проинформировали, что в актуализированной программе закреплены основные задачи сотрудничества на ближайшие несколько лет, в том числе в части реализации совместных инвестиционных проектов, внедрение новых технологий в белорусской энергетике и промышленности. При ее реализации предполагается активное использование проектов и программ Союзного государства.