Ozon скорректировал правила возврата товаров для торгующих со своего склада

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Ozon после консультаций с селлерами скорректировал правила обработки возвратов товаров для продавцов, торгующих со своего склада. Об этом сообщает пресс-служба маркетплейса.

Ozon анонсировал с 1 октября изменение процесса возврата товаров селлеров, которые хранят продукцию на собственном складе. Предполагалось, что если покупатель отменит доставку или вернет качественный товар, он будет направлен на ближайший фулфилмент маркетплейса, а не на склад продавца. Селлеры смогли бы вывезти товары со склада Ozon через 30 дней.

Ozon получил замечания продавцов и пересмотрел подход.

"Мы решили упростить для продавцов вывоз возвратов со склада Ozon: заявку на вывоз можно будет подать сразу, не дожидаясь 30 дней. В ближайшее время также появится возможность подключить автовывоз всех возвратов со склада. Эту механику мы проработаем в течение месяца. Также мы дополнительно изучим сложные случаи, в которых новый формат возвратов может быть критичен", - отметили в пресс-службе маркетплейса.

В Ozon добавили, что во время приемки возвратов на складе, тщательно проверяют товары на предмет повреждений и брака. Если с товаром что-то не так, его сразу вернут продавцу.

Кроме того, Ozon пообещал изучить предложения продавцов по борьбе с необоснованными возвратами от недобросовестных покупателей. "Сейчас закон обязывает онлайн-площадки принимать возвраты любых товаров. Вместе с предпринимателями мы готовы участвовать в разработке отраслевых механик для защиты от случаев мошенничества покупателей при возврате товаров", - рассказали в компании.

Новые правила возвратов для продавцов, которые торгуют со своего склада, вступили в силу сегодня. ФАС 19 сентября сообщила, что изучает новые правила обработки возвратов товаров, на предмет их соответствия законодательству. В службе отмечали, что при выявлении нарушений ведомство примет меры антимонопольного реагирования.