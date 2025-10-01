Право взимания платы за ущерб от повреждения дороги грузовиками останется за субъектами РФ

Каждый регион сможет самостоятельно определить необходимость и объем платы

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Право взимать плату в счет возмещения вреда, нанесенного транспортными средствами массой выше 12 тонн автомобильным дорогам регионального, межмуниципального и местного значения, останется за субъектами РФ. Каждый регион сможет самостоятельно определить, будет ли такая плата вводиться и сколько она составит, сообщил ТАСС на форуме "Цифровая транспортация" председатель комиссии Госсовета РФ по направлению "Эффективная транспортная система", глава Республики Бурятия Алексей Цыденов.

"Возмещение ущерба <…> от грузовиков, <…> опять же, поручение есть президента, поручение отрабатываем. Но это право субъектов - <…> это не так, что закон появится и везде введется [компенсация за повреждение дорог]. Это субъектам Российской Федерации дается право определить, где это целесообразно вводить, а где - нет. И каждый регион уже будет это отрабатывать", - сказал он.

Цыденов также подчеркнул, что и объем платы за повреждения дороги каждый регион будет устанавливать самостоятельно. "И цену тоже будет определять регион. Опять же, повторюсь, каждый регион понимает, в первую очередь, интерес собственных жителей, - где это вообще нужно водить, где не нужно. <…> Так что здесь решать будет конкретно регион", - добавил он.

Ранее по итогам заседания президиума Госсовета РФ "О развитии инфраструктуры для жизни" президент РФ Владимир Путин поручил кабмину совместно с Банком России и профильными комиссиями Госсовета РФ рассмотреть вопросы, касающиеся предоставления субъектам права взимать плату в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн.

