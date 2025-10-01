Выставку "Иннопром. Беларусь" посетили более 14 тыс. человек

Общая площадь экспозиции составила свыше 20 тыс. кв. м

Редакция сайта ТАСС

МИНСК, 1 октября. /ТАСС/. Свыше 14 тыс. человек из 24 стран мира посетили выставку "Иннопром. Беларусь". Об этом сообщили ТАСС организаторы мероприятия.

Выставка "Иннопром. Беларусь" проходила с 29 сентября по 1 октября, общая площадь экспозиции составила свыше 20 тыс. кв. м. "За три дня мероприятие посетили более 14 000 человек из 24 стран мира. 520 компаний из России, Беларуси, Узбекистана, Казахстана и Кыргызстана продемонстрировали свою продукцию на выставочной экспозиции", - проинформировали организаторы. Всего 73 региона России приняли участие в мероприятии, из них 23 были представлены со стендами на выставке.

В первый день выставки состоялась главная пленарная сессия "Союз новых технологий: создавая промышленность будущего", участие в которой приняли главы правительств РФ, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана, Киргизии, а также министр торговли, промышленности и недропользования Ирана Мохаммад Атабак и министр промышленности Кубы Элой Альварес Мартинес. В рамках деловой программы были обозначены перспективные направления межрегионального сотрудничества. Среди ключевых тем дискуссии были создание современной цифровизированной инфраструктуры, развитие транспорта, в том числе беспилотных систем, финтех-инструменты для гибкого экспорта и наращивания инвестиционного потенциала, а также будущее промышленных кадров в рамках формата "Университет Иннопром".

Кроме того, на полях мероприятия были подписаны соглашения, имеющие стратегическую важность для развития промышленной кооперации между Россией и Белоруссией, среди которых план-график по созданию в Санкт-Петербурге Центра белорусской техники. Организаторы также напомнили, что компания "Герофарм" и предприятие "Белмедпрепараты" подписали лицензионный договор о передаче белорусской стороне исключительного права использования секрета производства продуктов "Герофам", а "РТ-Развитие бизнеса", "БЕЛАЗ" и разработчик программного обеспечения "ИнДев Солюшенс" договорились о создании совместного предприятия по разработке сверхтяжелых карьерных самосвалов на водороде.

"Международная промышленная выставка "Иннопром. Беларусь" стала площадкой для обсуждения ключевых вопросов развития промышленности, обмена технологиями и продвижения совместных проектов. Участие широкого круга компаний и стран подтверждает заинтересованность в углублении экономического сотрудничества и создании новых точек роста", - отмечается в сообщении. Следующая выставка пройдет в Саудовской Аравии в Эр-Рияде с 8 по 10 февраля 2026 года.

ТАСС - генеральное информационное агентство выставки.