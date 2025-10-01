На Кубани за три года создали более 19 тыс. новых рабочих мест за счет инвестпроектов

За этот период реализовали 568 крупных проектов на общую сумму свыше 583 млрд рублей

КРАСНОДАР, 1 октября. /ТАСС/. Обеспечение стабильных условий для инвесторов в Краснодарском крае позволило за последние три года инвестировать в экономику региона более 2,7 трлн рублей, создав более 19 тыс. новых рабочих мест. Об этом на заседании законодательного собрания края сообщил и.о. руководителя департамента развития бизнеса и внешне экономической деятельности края Василий Воробьев.

"За последние три года в краевую экономику инвестировано более 2,7 трлн рублей, реализовано 568 крупных проектов на общую сумму свыше 583 млрд рублей, создано более 19 тыс. новых рабочих мест", - констатировал Воробьев, комментируя депутатам постановление

"О реализации органами государственной власти Краснодарского края и органами местного самоуправления в Краснодарском крае законодательства в области инвестиционной деятельности и формирования благоприятного инвестиционного климата".

Он отметил, что комплексная система господдержки субъектов инвестиционной и предпринимательской деятельности в крае постоянно совершенствуется. Благодаря этому Кубань стабильно входит в десятку наиболее инвестиционно привлекательных регионов России по результатам Национального инвестрейтинга. По словам Воробьева, в постановлении не только подводятся итоги проделанной в этом направлении в 2022-2024 годах работы, но и определяются основные векторы развития системы поддержки инвесторов и бизнеса региона на перспективу, определенную Стратегией-2030.

Председатель заксобрания Юрий Бурлачко охарактеризовал работу, которую органы власти проводят по улучшению инвестиционной деятельности и формированию привлекательного инвестклимата в крае, как системную.

"Обеспечение стабильных условий для инвесторов - залог финансовых вливаний в экономику Кубани, это развитие новых экономических ниш, повышение конкурентоспособности местных производителей, модернизация инфраструктуры и создание новых рабочих мест. Итогом этой деятельности должно стать повышение уровня социально-экономического развития Кубани. Это один из важнейших приоритетов в политике главы региона Вениамина Ивановича Кондратьева. Но отмеченная положительная динамика не повод для самоуспокоения. Задача укрепления экономики региона особенно актуальна сейчас, когда наша страна сталкивается с новыми вызовами и внешним давлением", - сказал Бурлачко.