Bloomberg: Meta будет использовать переписки с ботом для персонализации рекламы

Пользователи смогут видеть в Facebook и Instagram публикации по темам, которые они обсуждали с чат-ботом Meta AI

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 1 октября. /ТАСС/. Американская технологическая корпорация Meta (признана в России экстремистской) с 16 декабря начнет использовать чат-бот на основе искусственного интеллекта для улучшения предлагаемой пользователям рекламы. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По его информации, пользователи смогут видеть в Facebook и Instagram (запрещены в России, принадлежат корпорации Meta) публикации по темам, которые они обсуждали с чат-ботом Meta AI.

Meta планирует внедрить эту функцию по всему миру, но исключит Великобританию, Евросоюз и Южную Корею из списка стран, в которых такая реклама появится в первую очередь.

В 2025 году компания вложила значительную сумму в искусственный интеллект, сделав ставку на технологию, которая, по мнению генерального директора Марка Цукерберга, изменит поведение людей в интернете. Чат-бот Meta AI насчитывает более 1 млрд пользователей в месяц.