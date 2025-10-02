Smart Ranking: рынок HRtech в России в I полугодии вырос на 12%

Наибольший рост продемонстрировали сервисы по работе с проектными исполнителями, выручка выросла на 40%

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Рынок решений для автоматизации HR-задач (HRtech) в России показал рост на 12%, до 40,6 млрд рублей в I полугодии 2025 года, но продолжает замедляться, достигнув во втором квартале минимальной динамики (+9%). Об этом говорится в исследовании компании Smart Ranking (есть в распоряжении ТАСС).

Наибольший рост продемонстрировали сервисы по работе с проектными исполнителями, выручка выросла на 40%, до 3 млрд рублей. Сегмент подбора персонала, напротив, сильнее остальных замедлил рост, его выручка выросла лишь на 7%, до 26,5 млрд рублей.

Более высокими темпами растут направления, нацеленные на удержание сотрудников: комплексные HR-решения увеличили выручку на 14% (до 3,4 млрд рублей), а сегмент оценки персонала - на 31% (до 1,9 млрд рублей). Решения, которые ориентированы на обучение и развитие персонала, показали рост на 11% в I полугодии и достигли выручки 2,5 млрд рублей. "Несмотря на то, что решения, удерживающие сотрудников, растут быстрее, чем сервисы по подбору, компании сегмента также отмечают снижение бюджетов на автоматизацию. Оно связано с высокой ключевой ставкой - клиентам выгоднее хранить средства на депозитах", - говорится в сообщении.

Компании сегмента кадрового электронного документооборота (КЭДО) продолжили демонстрировать заметный рост и заработали 1,3 млрд рублей в I полугодии 2025 года (+37%). Среди трендов сегмента - все больше компаний из сегмента МСБ подключают КЭДО, сервисы расширяют функционал, так как базовых функций клиентам уже недостаточно. Кроме того, растет спрос на ИИ-инструменты, отмечают эксперты.

Главными трендами полугодия на рынке HRtech стали снижение бюджетов на HR-автоматизацию, замедление рынка и смещение фокуса с найма на удержание сотрудников, говорится в исследовании. Кроме этого, компании все чаще внедряют искусственный интеллект в свои продукты, а также происходит сдвиг от универсальных решений к высоко кастомизируемым платформам.