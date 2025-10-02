Опрошенные россияне назвали нехватку мотивации помехой на пути к желанной работе

Необходимость быстро начать зарабатывать и помогать семье также отнесли к самым частым препятствиям, свидетельствуют результаты опроса, проведенного финансовым маркетплейсом "Сравни" и компанией "А деньги"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Среди барьеров на пути к желаемой профессии россияне называют нехватку мотивации, а также необходимость быстро начать зарабатывать и помогать семье. Такие результаты показал опрос, проведенный финансовым маркетплейсом "Сравни" и компанией "А деньги".

Так, 31,1% респондентов признались, что для получения желаемой профессии барьером являются обстоятельства: необходимость быстро начать зарабатывать и помогать семье. Еще 24,1% россиян заявили о нехватке средств на курсы, репетиторов и дополнительное образование. Оставшиеся 44,8% говорят о недостаточных мотивации и времени для изучения того или иного предмета (24,3%) и отсутствии веры в свои силы и поддержки со стороны окружения (20,6%).

При этом для учебы 31,4% россиян берут деньги в кредит или не исключают такой возможности в будущем. Еще 25% респондентов считают, что для целей образования, если оно платное, лучше планировать бюджет заранее и пользоваться накоплениями. А 43,6% - не готовы брать кредит на образование.

На вопрос о том, на что стоит обратить внимание при рассмотрении возможности взять деньги на образование, 19% считают, что надо смотреть на процентную ставку, сроки и прозрачность условий, а также сравнить предложения нескольких организаций. Еще 14,8% уверены, что необходимо четко оценить, как это образование поможет в будущем, и сопоставить будущую выгоду со стоимостью заемных денег. А 22,3% россиян считают, что лучше подождать и накопить, чтобы избежать долговых обязательств. При этом 43,8% респондентов склоняются к тому, чтобы найти возможность бесплатного обучения или получения гранта.

"Исследование потребностей наших клиентов показало, что на оплату долгосрочных целей, в том числе образование, берут займ почти 6% клиентов. Они обращаются за микрозаймами, чтобы пройти интересующие курсы, получить водительские права, выпустить свою книгу или запустить онлайн-проект. Чаще всего такими клиентами оказываются молодые люди", - прокомментировала для ТАСС итоги опроса директор по развитию бизнеса "А деньги" Надежда Димченко.

Опрос проводился по всей России среди 1 546 респондентов в возрасте от 18 лет.