ДНР почти в шесть раз нарастила производство щебня для большой стройки

Премьер-министр республики Андрей Чертков также отметил, что добыча строительного песка выросла вдвое

Редакция сайта ТАСС

ДОНЕЦК, 2 октября. /ТАСС/. Производство щебня и добычу песка за три года увеличили в ДНР в разы для масштабного строительства и восстановительных работ, сообщил ТАСС премьер-министр республики Андрей Чертков.

"Масштабная стройка, которая развернулась в республике, стимулирует развитие местного производства стройматериалов. Поэтому в первую очередь по мере освобождения нашей территории идет наращивание добычи полезных ископаемых местного значения. За прошедшие три года нашим карьерам удалось почти на 600% увеличить производство щебня различных фракций, что позволило вести восстановительные и ремонтные работы разрушенной инфраструктуры и жилого фонда", - сказал Чертков.

Он добавил, что за это время добыча строительного песка выросла вдвое. "Прогнозируется значительное расширение производственных мощностей в ближайшем будущем, что дополнительно увеличит объемы добычи", - заключил собеседник агентства.

В марте ДНР начала реализовывать щебень за пределами региона. Первую партию отправили в Пензенскую область. На Каранском карьере сообщили ТАСС о планах поставок щебня в регионы Центрального и Южного федеральных округов.