В России стартовал новый этап интеграции "Честного знака"

Система маркировки будет сравнивать данные о вводе в оборот красной и черной икры с данными, указанными в ветеринарных сопроводительных документах, которые формируются в системе Россельхознадзора ВетИС

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Новый этап контроля над оборотом красной и черной икры, интеграция "Честного знака" с системой Россельхознадзора ВетИС, стартовал в РФ 1 октября. Система маркировки будет сравнивать данные с ветеринарными сопроводительными документами (ВСД), расхождение более чем на 2% в большую сторону станет сигналом для надзорных органов и поводом для проверки, сообщила пресс-служба Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор маркировки).

"Система маркировки "Честный знак" будет сравнивать данные о вводе в оборот красной и черной икры с данными, указанными в ветеринарных сопроводительных документах (ВСД), которые формируются в системе Россельхознадзора ВетИС. В случае если объем вводимой в оборот продукции по данным системы маркировки превышает данные в ВСД более чем на 2%, то такая продукция будет заблокирована. Эта мера позволит исключить возможность ввода в оборот продукции, легальность и безопасность которой не подтверждены соответствующими документами", - говорится в сообщении.

Руководитель управления безакцизной пищевой продукции ЦРПТ Юлия Кузьмина сообщила, что интеграция с ВетИС в сегменте икры - это логичное продолжение успешного опыта, который уже реализован в молочной отрасли. "Благодаря такой интеграции доля продукции с признаками фальсификации сократилась с 30% до 0,01%. Мы уверены, что аналогичный эффект будет достигнут и в икорном сегменте: потребители получат гарантию качества и легальности продукта, а честные производители - защиту от недобросовестной конкуренции", - пояснила она.

Как проинформировали в пресс-службе, новая мера повысит прозрачность рынка и создаст дополнительные барьеры для контрафакта, который ранее мог поступать в продажу без подтверждения ветеринарной безопасности. ЦРПТ продолжает развивать цифровую экосистему прослеживаемости, обеспечивая защиту как потребителей, так и добросовестных участников рынка.

С 1 апреля 2024 года в системе заработал объемно-сортовой учет, а при продаже в рознице каждая упаковка выводится из оборота через сканирование кода. Новый этап интеграции с ВетИС закрывает последнее "окно" для нелегального оборота.