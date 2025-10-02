Расширять плату с большегрузов в регионах в 2025 году не планируется

При этом большинство субъектов с обширной дорожной сетью выступают за внедрение подобной системы, сообщил министр транспорта РФ Андрей Никитин

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Система взимания платы с большегрузов массой более 12 тонн, аналогичная "Платону", в 2025 году не будет распространена на региональные дороги РФ. При этом большинство субъектов с обширной дорожной сетью выступают за ее внедрение. Об этом журналистам сообщил министр транспорта РФ Андрей Никитин в кулуарах форума "Цифровая транспортация 2025".

В апреле президент РФ Владимир Путин поручил до середины сентября проработать вопрос о праве регионов взимать плату с большегрузов. Министр транспорта отметил, что ранее субъекты РФ уже направляли главе государства обращение с соответствующей просьбой.

"Вопрос состоит из нескольких аспектов. Один из них - на каких дорогах регионы планируют вводить платность и какие технологии будут использованы. Мы совместно с регионами это прорабатываем, но пока никаких решений нет, и до конца года их точно не будет", - сказал он.

По словам министра, как бывший губернатор региона он понимает запрос субъектов РФ о сохранении дорожной сети. Никитин отметил, что тяжелогруженые фуры разрушают местные дороги, вызывая резкий протест жителей из-за грязи, шума и опасности. По этой причине главы регионов выступили с инициативой регулирования данных вопросов, отвечая на запросы населения.

Никитин подчеркнул, что в настоящий момент "абсолютное большинство регионов" поддерживает идею внедрения системы "Платон" на своих дорогах.

"Сегодня автомобильные перевозки в значительной степени перетянули на себя грузы с железных дорог, речные грузы, и так далее. Это говорит о том, что эта отрасль вполне рентабельна и эффективна. Было бы странно какими-то льготами там заниматься в текущем режиме", - добавил министр, отвечая на вопрос о возможном пересмотре отмены льгот в "Платоне", запланированной до 2028 года.

Глава ведомства добавил, что в рамках модернизации системы "Платон" Минтранс внедрил автоматическую достройку маршрутов для исключения переплат из-за их нарушения вследствие воздействия систем РЭБ (радиоэлектронной борьбы - прим. ТАСС) и параллельно разрабатывает механизм взыскания штрафов с иностранных перевозчиков при выезде из страны.