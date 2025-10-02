"Известия": в России в третьем квартале продажи смартфонов сократились на 20%

В июле - сентябре продали 6,2 млн устройств на сумму 140 млрд рублей, уточнила газета со ссылкой на МТС

© Михаил Метцель/ ТАСС

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Количество проданных смартфонов на российском рынке в III квартале 2025 года снизилось на 20% по сравнению с показателем за аналогичный период 2024 года. Об этом сообщили "Известиям" со ссылкой на ретейлеров.

Газета со ссылкой на МТС уточнила, что в июле - сентябре в России было продано 6,2 млн устройств на сумму 140 млрд рублей, что на 19% в штуках и на 23% в деньгах меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Средний чек на смартфон снизился до 22,5 тыс. рублей против 23,6 тыс. рублей годом ранее.

"В целом рынок движется в сторону рационального потребления, так как спрос преимущественно преобладает в более бюджетном сегменте и стабильно растет интерес к китайским брендам", - объяснили в МТС.

Самыми популярными брендами смартфонов по продажам в штуках стали Xiaomi с долей 21%, Realme (13%) и Tecno (13%). В деньгах лидером стал Apple (24%), Samsung (23%) и Xiaomi (14%), добавили в МТС.

В "Холодильник.ру" и "М.Видео-Эльдорадо" сообщили "Известиям" похожую динамику. По их данным продажи в III квартале уменьшились примерно на 20% в штуках и на четверть в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.