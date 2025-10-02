На Кубани посевные площади озимых культур увеличат до 1,8 млн га

Общий объем финансирования АПК в Краснодарском крае составляет 15,8 млрд рублей

КРАСНОДАР, 2 октября. /ТАСС/. Аграрии Краснодарского края, являющегося одним из основных сельскохозяйственных регионов РФ, начали посевную кампанию. Озимыми культурами под урожай 2026 года будет засеяно около 1,8 млн га. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в Telegram-канале.

Под урожай озимых культур в 2024 году было отведено в регионе более 1,7 млн га.

"Аграрии Кубани приступили к севу озимых зерновых. В ближайшее время им предстоит засеять около 1,8 млн га, из них более 1,6 млн - пшеницей. Используют семена исключительно кубанской селекции. Хозяйства северных районов края, которые в этом году пострадали от сильной засухи, сопровождают наши ученые, чтобы снизить возможные риски и получить достойный урожай", - говорится в сообщении главы региона.

Он уточнил, что общий объем финансирования агропромышленного комплекса в Краснодарском крае в 2025 году составляет 15,8 млрд рублей, конкретно на поддержку и развитие растениеводства направлены 5,4 млрд рублей.

В 2025 году аграрии Краснодарского края в условиях чрезвычайной ситуации, вызванной засухой, собрали урожай в 9,3 млн тонн зерна, среди которых более 7,8 млн тонн пшеницы. Так, засуха привела к снижению почти на 20% урожая зерна. Краевой режим чрезвычайной ситуации был введен в девяти районах для поддержки сельхозпроизводителей. Предварительный ущерб был оценен в 1,5 млрд рублей.