ЦБ: 500 млрд рублей инвестиций привлечены через цифровые активы с начала года

Директор департамента инфраструктуры финансового рынка Банка России Кирилл Пронин отметил, что рынок цифровых активов находится в активной фазе уже три года и демонстрирует планомерный рост

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Объем инвестиций, привлеченных через цифровые активы в РФ за первые шесть месяцев 2025 года, составил 500 млрд рублей. Об этом сказал директор департамента инфраструктуры финансового рынка ЦБ РФ Кирилл Пронин, выступая на стратегической сессии "Актуальные вопросы развития и реагирования цифровых финансов в России" III форума "Цифровые финансы: новая экономическая реальность".

"Мы за первые 6 месяцев видим, что через цифровые активы привлекли объем инвестиций, равном тому, что привлекали за все предыдущие годы. Порядка полтриллиона привлекли только в 2025 году", - сказал он.

Пронин отметил, что рынок цифровых активов находится в активной фазе уже три года и демонстрирует планомерный рост. При этом именно 2025 год показывает наиболее ярко выраженную динамику, указал он.