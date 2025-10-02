Новая программа финансирования МВФ для Украины будет меньше действующей

Сейчас она составляет $15,6 млрд

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Сумма новой программы Международного валютного фонда (МВФ) для финансирования нужд Украины еще не определена, но будет меньше $15,6 млрд, которые утверждены в рамках нынешней программы фонда. Об этом сообщила председатель бюджетного комитета Верховной рады Роксолана Пидласа.

"Сумма программы еще не определена, но она точно ограничена нашей квотой в МВФ. И, к сожалению, скорее всего, она будет меньше, чем нынешняя программа", - сказала она в интервью агентству РБК-Украина. Сейчас для Украины действует четырехлетняя программа финансирования в размере $15,6 млрд. В общей сложности МВФ уже перевел Киеву $10,6 млрд.

Как отмечают украинские СМИ, возможная сумма новой программы финансирования может составить порядка $13-14 млрд. В свою очередь Пидласа сообщила, что переговоры в целом по вопросам новой программы с миссией МВФ состоятся только в начале ноября. Других подробностей она не привела.

Ранее в Нацбанке Украины отмечали, что МВФ может начать новую программу для Киева, которая будет включать финансирование бюджета и расходы на оборону. В начале сентября делегация МВФ обсудила с министром обороны Украины Денисом Шмыгалем расходы на оборону страны на 2025-2026 годы.

В марте 2023 года МВФ утвердил для Украины четырехлетнюю программу финансирования в размере $15,6 млрд. Для получения средств Киев должен выполнять определенные обязательства - так называемые структурные маяки. Деньги от МВФ поступают отдельными траншами после ревизии выполнения этих условий. Эксперты фонда оценивают выполнение Киевом условий меморандума об экономической и финансовой политике, в частности исполнение бюджета, состояние международных резервов и проведение реформ.