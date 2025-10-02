РБК: Росатом спроектирует комбинат для освоения Павловского месторождения

В проекте потенциально могут участвовать китайские компании NFC и Pauerite Limited, отметил гендиректор "Росатом недр" Владимир Верховцев

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Росатом разработает новый проект горнообогатительного комбината для освоения Павловского месторождения свинцовых и цинковых руд на архипелаге Новая Земля в Архангельской области, исполнителем станет Первая горнорудная компания (ПГРК, дочерняя структура "Росатом недр"). Об этом сообщил РБК гендиректор "Росатом недр" Владимир Верховцев на форуме World Atomic Week.

По его словам, проект плавучего ГОКа будет стоить примерно на 50 млрд рублей меньше по сравнению с созданием обычного наземного комбината. В Минприроды изданию уточнили, что компания должна ввести месторождение не позже 31 декабря 2031 года. В проекте потенциально могут участвовать китайские компании NFC и Pauerite Limited, однако Верховцев сказал, что "Росатом недра" рассматривают и других инвесторов, в том числе из России.

"Павловское" - масштабный инвестиционный проект по созданию горно-обогатительного комбината на базе одноименного месторождения свинцово-цинковых руд на архипелаге Новая Земля Архангельской области. Павловское месторождение входит в четверку крупнейших по запасам цинка и в пятерку крупнейших по запасам свинца в России.