ЦБ: неквалифицированные инвесторы получат доступ к отдельным цифровым активам

Это выравнивает требования с регулированием ценных бумаг, сообщил директор департамента инфраструктуры финансового рынка регулятора Кирилл Пронин

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Банк России расширил возможности для неквалифицированных инвесторов по приобретению цифровых активов, сохранив ограничения для рискованных инструментов. Об этом сообщил директор департамента инфраструктуры финансового рынка ЦБ РФ Кирилл Пронин, выступая на стратегической сессии "Актуальные вопросы развития и реагирования цифровых финансов в России" III форума "Цифровые финансы: новая экономическая реальность".

"С одной стороны, мы несколько расширили возможности для приобретения неквалифицированными инвесторами цифровых активов", - сказал он.

При этом по отдельным цифровым активам устанавливаются ограничения, делающие их доступными только для квалифицированных инвесторов. Это выравнивает требования с регулированием ценных бумаг, отметил Пронин.