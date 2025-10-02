Ближайшая ротация экспертов МАГАТЭ вновь пройдет по территории России

Вскоре должна начать работу 31-я команда агентства, отметил директор ЗАЭС Юрий Черничук

Редакция сайта ТАСС

МЕЛИТОПОЛЬ, 2 октября. /ТАСС/. Ожидаемая вскоре очередная ротация инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС вновь пройдет по территории РФ. Об этом заявил директор ЗАЭС Юрий Черничук.

"Буквально в эти дни мы ожидаем очередную ротацию. 31-я команда [МАГАТЭ] должна начать работу на нашей площадке. <…> На данный момент ротация проходит через российскую территорию в течение всего 2025-го года", - сказал Черничук в эфире телеканала "Россия-24".

ЗАЭС расположена на берегу Каховского водохранилища в Энергодаре. Это самая крупная в Европе атомная станция, ее шесть энергоблоков суммарно способны вырабатывать 6 ГВт электроэнергии. Сейчас они находятся в состоянии "холодный останов" и электричества не вырабатывают. ВСУ с 2022 года обстреливают как жилые районы Энергодара, так и территорию станции из артиллерии и атакуют дронами. С сентября 2022 на станции постоянно находятся эксперты миссии МАГАТЭ. Ее состав регулярно меняется путем ротации. Из-за нескольких попыток ВСУ ранее сорвать ротацию инспекторов ее стали проводить по территории России, а не Украины.