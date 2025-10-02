Минпромторг предложил ввести обязательную маркировку круп, злаков и меда

Нововведения поспособствуют сокращению объемов нелегального оборота продукции, обеспечению прозрачности товарных рынков и возможности мониторинга их в реальном времени, заявили в министерстве

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Минпромторг РФ предлагает с 1 марта 2026 года расширить перечень бакалейной и иной пищевой продукцией, подлежащей обязательной маркировке. Соответствующий проект постановления правительства РФ размещен министерством на портале проектов нормативных правовых актов, сообщил Минпромторг.

"Предлагается маркировать товары бакалейной продукции: крупы, злаки, бобовые и другую продукцию мукомольно-крупяной промышленности, используемую в пищу после термической обработки, картофель быстрого приготовления и зерновые продукты для завтрака (в том числе не требующие термической обработки), мед, продукты на его основе, продукты пчеловодства, а также искусственный мед", - отмечается в сообщении.

По мнению Минпромторга, нововведения поспособствуют сокращению объемов нелегального оборота этой продукции и его влияния на развитие социальной сферы и экономики страны, обеспечению прозрачности товарных рынков и возможности мониторинга их в реальном времени.

"Реализация инициативы поспособствует увеличению доли добросовестных производителей на рынке, снижению издержек за счет внедрения электронного документооборота и получению доступа к данным о произведенной и ввезенной продукции", - подчеркнули в министерстве.