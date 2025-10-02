АО "Решетнев": аппараты "Экспресс-РВ" находятся в сборке

Запуск намечен на 2027 год, заявил гендиректор компании Евгений Нестеров

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Аппараты связи "Экспресс-РВ" сейчас находятся в сборке - развертывание группировки на орбите планируется в 2027 году, заявил гендиректор АО "Решетнев" (входит в Роскосмос) Евгений Нестеров.

"Аппараты сегодня в сборке, развертывание группировки планируется в 2027 году", - сказал он на пленарном заседании конференции SATCOMRUS 2025.

30-я международная конференция операторов и пользователей космических телекоммуникаций SATCOMRUS 2025 пройдет со 2 по 3 октября в Конгресс-центре МГТУ им. Баумана. В мероприятии примут участие глава ФГУП "Космическая связь" Алексей Волин, гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов, руководитель АО "ГЛОНАСС" Алексей Райкевич и другие лидеры отечественной сферы спутниковой связи. На полях конференции планируется оценить, как новые технологии повлияют на развитие отрасли в десятилетней перспективе, а также понять, какие технические решения нужны отрасли до 2035 года.

ТАСС - генеральный информационный партнер SATCOMRUS 2025.