Казахстан заинтересован в равном доступе к общим энергетическим рынкам в ЕАЭС

Министр энергетики Ерлан Аккенженов указал, что страна высоко оценивает усилия Евразийской экономической комиссии

АСТАНА, 2 октября. /ТАСС/. Министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов на встрече с членом коллегии (министром) по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Арзыбеком Кожошевым заявил, что Казахстан готов к конструктивной работе по созданию в ЕАЭС общих энергетических рынков, основанных на принципах равного доступа. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики Казахстана. Встреча состоялась на полях форума Kazenergy.

"Мы высоко оцениваем усилия ЕЭК и готовы к конструктивной работе по созданию общих [энергетических] рынков, основанных на принципах равного доступа и уважения интересов всех государств-членов", - приводит пресс-служба слова Аккенженова.

Стороны выразили готовность продолжить совместную работу в рамках ЕЭК для выработки "сбалансированных решений, отвечающих интересам государств-членов и способствующих укреплению энергетической интеграции в ЕАЭС", - указали в пресс-службе.