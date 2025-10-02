Крупнейший в Сибири производитель цемента ожидает снижения объемов продаж

Прогнозируется сокращение на 16% в 2025 году по сравнению с предыдущим годом

НОВОСИБИРСК, 2 октября. /ТАСС/. Крупнейший производитель цемента в Сибирском федеральном округе (СФО) - "Сибирский цемент" прогнозирует сокращение объема продаж продукции на 16% в 2025 году по сравнению с предыдущим годом. В 2026 году возможно падение еще на 10%, сообщила пресс-служба холдинга.

"В сложившихся обстоятельствах снижаются объемы продаж продукции "Сибирского цемента". Если в 2024 году компания реализовала около 5,5 млн тонн цемента, то в 2025-м этот показатель сократится примерно на 16% - до 4,6 млн тонн. Таким образом, цементные заводы холдинга будут загружены лишь на 51%. В 2026 году аналитики "Сибцема" не исключают падения объемов продаж еще на 10%", - говорится в сообщении.

По словам первого вице-президента холдинга Геннадия Рассказова, на фоне санкций, высокой ключевой ставки ЦБ РФ и снижения инвестиционной активности падают объемы жилищного строительства и темпы реализации инфраструктурных проектов. "Одновременно усиливается давление со стороны иностранных поставщиков стройматериала, нередко имеющих поддержку на государственном уровне", - сообщает пресс-служба.

В Сибири (с учетом Бурятии и Забайкалья) в январе - августе емкость цементного рынка снизилась на 11,9% к такому же периоду прошлого года, до 4,1 млн тонн, отмечается в сообщении. По прогнозам "Сибцема", по итогам года потребление в Сибири составит около 5,8 млн тонн цемента, что на 12,9% меньше, чем в 2025 году. По словам Рассказова, в последние пять лет холдинг работает над повышением эффективности предприятий, улучшением производств. "Эта работа особенно важна с учетом постоянно растущих затрат. В настоящее время цементники Сибири не могут влиять примерно на 70% издержек, в их числе - расходы на электроэнергию, газ, уголь, ГСМ, тару, транспорт и другие", - цитирует пресс-служба первого вице-президента.

По предварительным данным, объем вложений в модернизацию предприятий холдинга составит 3,57 млрд рублей в 2025 году. Порядка 7,85 млрд рублей будет направлено на ремонт и техническое обслуживание оборудования предприятий, в том числе зарплаты, обучение и другие направления.

Сибирские производители стройматериалов, в частности цемента и кирпича, снизили производство из-за спада в строительном секторе и нехватки новых инфраструктурных проектов. Об этом сообщалось в сентябрьском докладе "Региональная экономика: комментарии ГУ Банка России".

О холдинге

"Сибирский цемент" является лидером на рынке производства цемента в Сибири. В состав холдинга входит ряд предприятий, в том числе "Топкинский цемент", "Красноярский цемент", "Тимлюйцемент".