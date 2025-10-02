Вице-премьер Белоруссии и глава "Газпрома" обсудили вопросы сотрудничества

На встрече речь шла о ходе подготовки компанией "Газпром трансгаз Беларусь" объектов инфраструктуры республики к прохождению осенне-зимнего периода

МИНСК, 2 октября. /ТАСС/. Заместитель премьер-министра Белоруссии Виктор Каранкевич провел рабочую встречу с главой "Газпрома" Алексеем Миллером, на которой обсуждались актуальные вопросы и перспективы сотрудничества в газовой сфере. Об этом сообщила пресс-служба белорусского правительства.

"Речь шла о ходе подготовки компанией "Газпром трансгаз Беларусь" объектов газотранспортной инфраструктуры республики к прохождению осенне-зимнего периода. Отмечено, что работа, в том числе закачка газа в подземные хранилища Беларуси, ведется по графику. Выполняемый комплекс мероприятий позволит надежно обеспечивать потребителей необходимыми объемами газа во время отопительного сезона", - говорится в тексте.

ОАО "Газпром трансгаз Беларусь" - 100-процентное дочернее предприятие ПАО "Газпром", обеспечивает эксплуатацию газотранспортной системы на территории Белоруссии.