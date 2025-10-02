В Европе презентовали первую национальную банкноту Южной Осетии

Глава Национального банка республики Сослан Бекоев сообщил, что 3 тыс. банкнот были скуплены на выставке

ЦХИНВАЛ, 2 октября. /ТАСС/. Первую национальную банкноту Южной Осетии с большим успехом презентовали на крупнейшей бонистической выставке в Голландии. Как сообщил ТАСС глава Национального банка Республики Южная Осетия (Банк Алании) Сослан Бекоев, порядка 3 тыс. банкнот были скуплены на выставке сразу.

Первую банкноту Национального банка Республики Южная Осетия "Коста Хетагуров" номиналом в 100 зарин презентовали в Цхинвале 19 сентября в рамках I международного экономического форума "Южная Осетия. Горизонты инвестиций". Банкнота выпущена ограниченным тиражом в 20 тыс. экземпляров и, по данным банка, больше не будет перевыпускаться.

"Первая банкнота Южной Осетии имела большой успех на выставке в Голландии, городе Маастрихте. Официальный дилер Банка Алании <…> представила нашу банкноту "Коста Хетагуров" на крупнейшем бонистическом мероприятии - MIF Paper Money Fair 2025", - сказал Бекоев.

Он уточнил, что в выставке, площадь которой занимает порядка 3 500 кв. м, принимают участие специалисты, коллекционеры со всего мира, и интерес к банкноте оказался выше ожиданий.

"3 000 банкнот были скуплены практически сразу дилерами из других стран - Ирана, США, Канады, Бразилии, Великобритании, Индии, Китая, стран Европы. В связи с этим наш дилер был вынужден оформлять предзаказы на еще большее количество экземпляров. Хочу отметить, что интерес к национальному денежному знаку неизбежно влечет за собой интерес к тому, что изображено на банкноте и, конечно, к стране, которая его выпустила. Именно поэтому выпуск памятных банкнот имеет такое большое значение. Это серьезный вклад в узнаваемость Южной Осетии в мире", - подчеркнул Бекоев. Глава Нацбанка отметил, что эмиссионная деятельность Банка Алании будет продолжена. По его словам, в планах выпуск серии банкнот, объединенных единым концептуальным замыслом, что вызывает большой интерес в нумизматическом и бонистическом сообществе.

Бекоев ранее сообщал, что банкнота Южной Осетии также будет представлена на бонистических выставках в Дубае, Шанхае, Сингапуре и Гонконге.

О банкноте

Работа над первой банкнотой велась с 2024 года по поручению президента Республики Южная Осетия. Банк Алании инициировал и внес необходимые поправки в законодательство. Нормативные изменения были одобрены парламентом Южной Осетии. В январе 2025 года Национальный банк Республики Южная Осетия и АО "Гознак" приступили к реализации проекта. Банкнота выпущена ограниченным тиражом в 20 тыс. штук с использованием новейших российских защитных разработок.

Защитный комплекс банкноты включает бумагу банкнотную из 100-процентного хлопкового волокна с локальным комбинированным многотоновым водяным знаком, оптически-переменный защитный признак на обеих сторонах банкноты CHMC, офсетную печать с ирисовым раскатом, фоновые изображения обладают люминесценцией под воздействием УФ-излучения, высокорельефные элементы металлографской печати, а также тактильные элементы для распознавания людьми с ослабленным зрением и другие.