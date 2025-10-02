Reuters: BP вложит в освоение месторождений Киркука в Ираке $25 млрд

Компания будет работать совместно с иракским NOC и NGC

Редакция сайта ТАСС

ЛОНДОН, 2 октября. /ТАСС/. Британская компания BP вложит до $25 млрд в реализацию проектов по освоению нефтегазовых месторождений Киркука в Ираке. Об этом сообщило агентство Reuters.

Первоначальный объем добычи углеводородов в соответствии с согласованном контрактом установлен на уровне 328 тыс. баррелей в сутки. Данный показатель "знаменует собой начало действия контракта, и любое увеличение сверх этого уровня будет достигнуто за счет операций по разработке", заявил зампремьера, министра нефти Ирака Хайян Абдель Гани.

Согласно условиям соглашения, BP будет работать совместно с иракскими государственными компаниями North Oil Company (NOC) и North Gas Company (NGC) над восстановлением и расширением добычи на куполах Баба и Аванах месторождения Киркук, а также на трех соседних месторождениях Джамбур, Бай Хасан и Хаббаз.

Согласно информации отраслевых источников, реализации проекта, который находится на ранней стадии, поспособствует возобновление поставок по нефтепроводу Киркук - Джейхан. Протяженность самого большого нефтепровода Ирака, соединяющего киркукские месторождения с Турцией, 970 км.