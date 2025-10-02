Патрушев указал на важность создания в РФ новых заводов по переработке рыбы

Председатель Морской коллегии заявил, что доля глубокой переработки биоресурсов остается низкой

Редакция сайта ТАСС

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 октября. /ТАСС/. Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев заявил о необходимости создавать новые рыбоперерабатывающие заводы в стране, в том числе на Дальнем Востоке, чтобы усилить позиции России на мировом рыбном рынке.

В Южно-Сахалинске Патрушев по поручению главы государства Владимира Путина провел совещание по вопросам сохранения, воспроизводства и эффективного освоения водных биологических ресурсов в Дальневосточном федеральном округе.

"Важно отметить, что, несмотря на ведущие позиции нашей страны на мировом рыбном рынке, российский рыбохозяйственный комплекс, в том числе и рыбное хозяйство Дальнего Востока, имеет преимущественно сырьевую направленность. Доля глубокой переработки биоресурсов остается низкой. В связи с этим необходимо принять меры по развитию инфраструктуры рыбных портов, созданию дополнительных рыбоперерабатывающих предприятий, обновлению холодильных мощностей", - подчеркнул председатель Морской коллегии.