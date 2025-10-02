Реклама на ТАСС
Цена бензина АИ-92 на бирже вернулась к росту

Стоимость АИ-95 выросла до 80,044 тыс. рублей за тонну
Редакция сайта ТАСС
11:23

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Биржевая стоимость бензина марки АИ-92 на сегодняшних торгах перешла к росту после небольшого снижения накануне, следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

Так, бензин АИ-92 подорожал на 0,19% - до 73,836 тыс. рублей за тонну. Цена АИ-95 по территориальному индексу европейской части РФ выросла за день на 0,08% - до 80,044 тыс. рублей за тонну, превысив 80 тыс. рублей за тонну впервые с 5 сентября.

При этом стоимость летнего дизельного топлива выросла на 0,34% - до 70,892 тыс. рублей за тонну, межсезонного дизеля - на 0,09%, до 70,083 тыс. рублей за тонну, зимнего дизеля - также на 0,08%, до 77,177 тыс. рублей за тонну.

Топочный мазут подешевел на 0,9% - до 23,149 тыс. рублей за тонну, стоимость топлива для реактивных двигателей (авиакеросин) снизилась на 1% - до 75,566 тыс. рублей за тонну. Цена сжиженных углеводородных газов снизилась на 1,85% - до 19,459 тыс. рублей за тонну.

Ранее правительство РФ ввело ограничения на экспорт бензина и дизеля до конца этого года. Для бензина запрет продлен для всех участников рынка, а для дизеля, судового топлива и прочих газойлей запрет введен только на непроизводителей.

Ранее вице-премьер России Александр Новак говорил, что новые меры позволят дополнительно обеспечить рынок нефтепродуктами, которые сейчас экспортируются. Он уточнял, что запрет на экспорт бензина не будет касаться поставок по межправительственным соглашениям. 

Россия