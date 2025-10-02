Цена бензина АИ-92 на бирже вернулась к росту

Стоимость АИ-95 выросла до 80,044 тыс. рублей за тонну

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Биржевая стоимость бензина марки АИ-92 на сегодняшних торгах перешла к росту после небольшого снижения накануне, следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

Так, бензин АИ-92 подорожал на 0,19% - до 73,836 тыс. рублей за тонну. Цена АИ-95 по территориальному индексу европейской части РФ выросла за день на 0,08% - до 80,044 тыс. рублей за тонну, превысив 80 тыс. рублей за тонну впервые с 5 сентября.

При этом стоимость летнего дизельного топлива выросла на 0,34% - до 70,892 тыс. рублей за тонну, межсезонного дизеля - на 0,09%, до 70,083 тыс. рублей за тонну, зимнего дизеля - также на 0,08%, до 77,177 тыс. рублей за тонну.

Топочный мазут подешевел на 0,9% - до 23,149 тыс. рублей за тонну, стоимость топлива для реактивных двигателей (авиакеросин) снизилась на 1% - до 75,566 тыс. рублей за тонну. Цена сжиженных углеводородных газов снизилась на 1,85% - до 19,459 тыс. рублей за тонну.

Ранее правительство РФ ввело ограничения на экспорт бензина и дизеля до конца этого года. Для бензина запрет продлен для всех участников рынка, а для дизеля, судового топлива и прочих газойлей запрет введен только на непроизводителей.

Ранее вице-премьер России Александр Новак говорил, что новые меры позволят дополнительно обеспечить рынок нефтепродуктами, которые сейчас экспортируются. Он уточнял, что запрет на экспорт бензина не будет касаться поставок по межправительственным соглашениям.